Какая цифра должна быть в центре круга ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Математика
Какая цифра должна быть в центре круга ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ:число 17.Полученные числа вы делите на чесла,которые умножали,например 255:15=17.Обратное действие делаете.Если что-то не понятно-обращайтесь)
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