Опешите Хозяйку Медной горы. Как раскрывается ее образ в сказе? Какие приемы использует писатель для создания образа малахитницы?
Литература
Опешите Хозяйку Медной горы. Как раскрывается ее образ в сказе? Какие приемы использует писатель для создания образа малахитницы?
Ответ(ы):
Гость:
Хозяйка медной горы, Малахитница — мифический образ хозяйки Уральских гор, хранительница драгоценных пород и камней, иногда предстаёт перед людьми в виде прекрасной женщины с косой и лентами из тонкой позвякивающей меди, в платье из «шелкового малахита», а порой — в виде ящерицы в короне. Происхождение своё ведёт, скорее всего, от «духа местности». Существует также гипотеза, что это преломленный народным сознанием образ богини Венеры, знаком которой на протяжении нескольких десятков лет в XVIII веке клеймилась полевская медь.
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