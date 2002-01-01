Вопрос 5 пожалуйста очень нада

Обществознание
Вопрос 5 пожалуйста очень нада
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кодекс об административных правонарушениях— это основополагающий законодательный акт, один из ключевых нормативных документов в административном праве России. Действующий в настоящее время КОАП РФ введен в действие с 1 июля 2002 года, отменив действие своего предшественника — административного кодекса РСФСР. КОАП РФ— это постоянно обновляемый документ. Регулярно в него вносятся изменения правовых норм, вводятся новые виды нарушений и новые размеры штрафов, уточняются детали производства по административным делам. Это оооочень объемный документ. Он состоит из пяти огромных разделов!
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