Укажите пример с ошибкой и напишите правильную форму 1-построили катера 2-пара ц??пель 3-более тише 4-два ведра баклажанов
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Укажите пример с ошибкой и напишите правильную форму 1-построили катера 2-пара ц??пель 3-более тише 4-два ведра баклажанов
Ответ(ы):
Гость:
Не правильно более тише
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