Сколько видов сортировки данных имеется в Excel
Информатика
Сколько видов сортировки данных имеется в Excel
Ответ(ы):
Гость:
Два - по возрастанию и убыванию, Можно выполнять сортировку данных по тексту (от А к Я или от Я к А), числам (от наименьших к наибольшим или от наибольших к наименьшим), а также датам и времени (от старых к новым или от новых к старым) в нескольких столбцах. Можно также выполнять сортировку по настраиваемым спискам (таким как состоящий из элементов "Большой", "Средний" и "Маленький") или по формату, включая цвет ячеек, цвет шрифта, а также по значкам. Большинство сортировок применяются к столбцам, но возможно также применить сортировку к строкам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнения. 1) а+26=40-8. 2)-12=13-3. 3)100-30-c=20. 4) x+20+15=90. 5)a+(34+26)=100. 6)y+20=80-(40+5). заран??е спасибо
Русский язык
Укажите пример с ошибкой и напишите правильную форму 1-построили катера 2-пара ц??пель 3-более тише 4-два ведра баклажанов