Напишите уравнения реакций разложения 1) нитрата алюминия 2) нитрата цинка 3) нитра??а ртути

Химия
Напишите уравнения реакций разложения 1) нитрата алюминия 2) нитрата цинка 3) нитра??а ртути
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 Al(NO3)3 ----- 2 Al2O3 + 12NO2 + 3O2 Zn(NO3)2 ------ZnO + NO2 +O2 2Hg(NO3)2 ----до 360 град--- 2 HgO +4NO2 +O2 Hg(NO3)2 --- 400град--- Hg + 2NO2 + O2
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