63/88 : х = 54/121 Помогите с уравнением

Математика
63/88 : х = 54/121 Помогите с уравнением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
63/88÷x% 54/121 x=54/121×63/88 x=1701/5324
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