63/88 : х = 54/121 Помогите с уравнением
Математика
63/88 : х = 54/121 Помогите с уравнением
Ответ(ы):
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63/88÷x% 54/121 x=54/121×63/88 x=1701/5324
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