Решите систему уравнений: 1) 6(х+у)-у+1=0 2) 7(у+4)-(у+2)=0
Алгебра
Решите систему уравнений: 1) 6(х+у)-у+1=0 2) 7(у+4)-(у+2)=0
Ответ(ы):
Гость:
1)6x+6y-y+1=0 2)7y+28-y-2=0 1)6x+5y+1=0 2)6y=-26 1)6x=124/6 2)y=-4.1/3 1)x=3.4/9 2)y=-4.1/3
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