Какое по-вашему мнению лучшие стихотворение Ф.И. Тютчева? Напишите очень красиво??,нужно к уроку выучить 9кл) Заранее спасибо!)

Литература
Какое по-вашему мнению лучшие стихотворение Ф.И. Тютчева? Напишите очень красиво??,нужно к уроку выучить 9кл) Заранее спасибо!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как над горячею золой Дымится свиток и сгорает И огонь сокрытый и глухой Слова и строки пожирает - Так грустно тлится жизнь моя И с каждым днем уходит дымом, Так постепенно гасну я В однообразье нестерпимом!.. О небо, если бы хоть раз Сей пламень развился по воле - И, не томясь, не мучась доле, Я просиял бы - и погас!
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