Звукоряд of настройка друг другу вигляд не временно 2 poezda.net проходил в час 30 кіломе??рова друкує 42 кілометри через 12 поїзд Австрії цілісної расстояний между городами
Математика
Звукоряд of настройка друг другу вигляд не временно 2 poezda.net проходил в час 30 кіломе??рова друкує 42 кілометри через 12 поїзд Австрії цілісної расстояний между городами
Ответ(ы):
Гость:
1) 30*12=360(км) 2) 42*12=504(Км) 3) 504-360=144(км) мiж мiстами
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