Сколько целых чисел расположено между числами минус 157 и 44

Математика
Сколько целых чисел расположено между числами минус 157 и 44
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113 чисел между 157и44 
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