Между какими целыми числами заключается значение логарифма числа 1) 7, 30, 120, 496 по основанию 2

Гость: Гость:

2^2=4 2^3=8 2^4=16 2^5=32 2^6=64 2^7=128 2^8=256 2^9=512 Получается для 7 - между 2 и 3, для 30 - между 4 и 5, для 120 - между 6 и 7, для 496 - между 8 и 9