С=100мм, d=800мм. Найдите b.
Математика
С=100мм, d=800мм. Найдите b.
Ответ(ы):
Гость:
100*с d/800 100*800=80000и всё это лехко
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