Чем принципиально отличаются города Японии, Китая от городов Индии?

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Одной из отличительных черт восточных обществ являлось то, что верховным собственником земли в них выступало государство. По мере развития общества развивалась и частная собственность. Обладатели собственности, с одной стороны, жизненно нуждались в ее охране государством, с другой - выступали против безграничной деспотии и произвола чиновников. В результате почти во всех странах Востока существовало противоречие между стремлением государства укрепить свою верховную власть и развитием частной собственности, которое к тому же тормозили освященные традицией порядки. Для традиционных .восточных обществ характерна всеобъемлющая государственно-религиозная регламентация жизни человека. Традиционные религии стран Востока - индуизм (или ведическая религия), буддизм, конфуцианство (Китай, Корея), синтоизм (Япония) - проповедовали прежде всего самосовершенствование человеческого духа. Пафос революционного, преобразующего действия не характерен для этих учений (в отличие от христианства). Особенностью большинства стран Азии и Африки являлось также сохранение общинного хозяйства. Все должности и обязанности, выполняемые общинниками, передавались из поколения в поколение, по наследству. В наиболее чистом виде - в Индии и Японии, а в менее проявленных формах - ив других странах существовало деление людей на касты, (особая система жесткого социального расслоения общества, его религиозной, социальной и профессиональной упорядоченности). Сословная принадлежность нередко не соответствовала имущественному положению людей. На Востоке в отличие от стран Европы сохранялся контроль феодала над городом. Земледелие в целом было намного производительнее европейского. К началу нового времени большая часть Индии, население которой тогда составляло свыше 100 млн человек, входила в состав Могольской державы, включавшей в себя также территорию Афганистана. Около трёх четвертей населения Индии составляли последователи индуизма. Арабское и последующие мусульманские завоевания принесли в Индию ислам. Ислам был государственной религией империи Великих Моголов, мусульманская община имела значительное экономическое и культурное влияние. В начале -XVIII в. феодальная система переживает кризис. Армия Великих Моголов утратила свою былую мощь, власть делийских императоров становилась номинальной. Страна фактически вернулась к политической раздробленности, что было выгодно европейским колонизаторам. Проникновение англичан в Индию было вначале чисто торговым. В 1600 г. была учреждена Ост-Индская компания, добившаяся от индийских властителей разнообразных торговых льгот. В 1690 г. англичане построили на земле, предоставленной им Моголами, укрепленный город Калькутту. В 1757 г. англичане захватили Бенгалию, положив начало систематическому завоеванию всей -страны войсками Ост-Индской компании, продолжавшемуся до середины XIX в. Англичане содержали огромные армии сипаев - туземных наемных солдат, так что в значительной мере Индия была завоевана руками самих индийцев.