Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????

Физика
Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
N1=I1^2*R   =>  R=N1/I1^2=1000/1^2=1000 Oм N2=I2^2*R=2^2*1000=4000 Вт ^2    ->  степень 2
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