Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????
Физика
Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????
Ответ(ы):
Гость:
N1=I1^2*R => R=N1/I1^2=1000/1^2=1000 Oм N2=I2^2*R=2^2*1000=4000 Вт ^2 -> степень 2
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