Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????

Физика

Если через некоторое сопротивление пропустить ток I1=1А, на нем будет выделяться мощность N=1000 Вт. Какая мощность выделится на этом же сопротивлении,если пропустить I2=2A??????

Автор: Гость