3/20 +7/25 скажите ответ пожалуйста

Математика
3/20 +7/25 скажите ответ пожалуйста
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Ответ:3/20 +7/25=0.43
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