Укажите выражения,значение которых В)кратны 5:) 15+25, 16+24 , 10*8+20, 100*3+10*7+8 , 27*30+43*45 г)Кратны 7:) 28+35, 44+12, 25+35*5 , 14+23 , 7*15+42, 12*63+8*19 Заранее СПС
Математика
Укажите выражения,значение которых В)кратны 5:) 15+25, 16+24 , 10*8+20, 100*3+10*7+8 , 27*30+43*45 г)Кратны 7:) 28+35, 44+12, 25+35*5 , 14+23 , 7*15+42, 12*63+8*19 Заранее СПС
Ответ(ы):
Гость:
В)15+25,16+24,10*8+20,27*30+43*45 г)44+12, 7*15+42
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