1см3мм= мм 14мм= см Мм помогите решить
Математика
1см3мм= мм 14мм= см Мм помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
Т.к в 1 см 10 мм,то 1см3мм=13 мм т.к 10мм=1 см,то 14мм=1см4мм
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