Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.

Русский язык

Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.

Автор: Гость