Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.
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Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.
Ответ(ы):
Гость:
Зреет - первое спрежение
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