Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.

Русский язык
Укажите спряжение глагола из данного предложения. Ответ запишите арабской цифрой (1 или 2). На лесных полянах зреет душистая земляника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зреет - первое спрежение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько листов в тетради если Маша исписала 4 листа и это составляет 1/5 всей тетради
Ответить
Английский язык
Помогите с заданием 5 по английскому
Ответить
Математика
Система x-3y=4 и -x+y=-8
Ответить
Алгебра
Решите задачу, составив уравнение. Один из катетов прямоугольного треугольника ??а 7 см меньше другого катета и на 8 см меньше гипотенузы. Найдит...
Ответить
Русский язык
Ребус второго ш и утка нарисовона
Ответить