Найдите площадь круга, площадь которого равна 314м,12,56м,78,5см

Гость: Гость:

1) С=2Пr-формула длины окружности Выразим радиус окружности из этой формулы: r=C/2П С=56см ,r=56/2П=28/П,r=28/П(см) С=7м, r=7/2П=3,5П,r=3,5П(м) С=18,6м,r=18,6/2П=9,3П,, r=9,3П(м) 2) S=Пr²-формула площади круга r=6cм, S=П×6²=36П, S=36П(см²) r=12м, S=П×12²=144П,S=144П(м²) r=3,5см, S=П×3,5²=12,25П, S=12,25П(см²) 3) Из формулы площади круга выражаем радиус: r=√S/П S=314м²,r=√314/П, П≈3,14, r=√314:3,14=√100=10 ,r=10м S=12,56м²,r=√12,56/3,14=√4=2,r=2м S=78,5см²,r=√78,5/3,14=√25=5,r=5см