Помогите пожалуйста срочно нужно ели можно фото заранее спасибо ( хотя бы один пример )
Математика
Помогите пожалуйста срочно нужно ели можно фото заранее спасибо ( хотя бы один пример )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(16-2х)*(2х+4)*(2х+х+1)*(2х-х-12)_0 14х*6х*4х*(-10)=14*6=84*4=336х-10=326х так помоему)
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