Найдите площадь круга с диаметром 14см. число п округлите до десятых . помогите пож??луйста!
Математика
Найдите площадь круга с диаметром 14см. число п округлите до десятых . помогите пож??луйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= Pi* R^2 Pi=3,1 (п.у) R = D/2 , значит R= 7 3,1* 7^2=151,9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Из одного пкнкта одновременно в противоположных направлениях выехали велосипедист и автомобиль. Скорость велосипедиста 24км/ч, а скорость автомобил...
Русский язык