Найдите площадь прямоугольника ABCD изображенного на рисунке 3. 47.
Математика
Найдите площадь прямоугольника ABCD изображенного на рисунке 3. 47.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника 14*6=84. одна сторона треугольника делит площадь прямоугольника пополам 84/2=42 теперь найдём площадь меньшего незаштрихованного треугольника по формуле S=1/2ha. h-6 см. а=14-9=5. (5*6) / 2=15 теперь 42-15 = 27. Ответ: 27 см
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