Найдите площадь прямоугольника ABCD изображенного на рисунке 3. 47.

Математика
Найдите площадь прямоугольника ABCD изображенного на рисунке 3. 47.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника 14*6=84.  одна сторона треугольника делит площадь прямоугольника пополам 84/2=42 теперь найдём площадь меньшего незаштрихованного треугольника по формуле S=1/2ha. h-6 см. а=14-9=5. (5*6) / 2=15 теперь 42-15 = 27.  Ответ: 27 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мужество-это способность действовать смело и самоотверженно Нужно ли здесь тире?
Ответить
Химия
3. 100 г 25%-ного раствора соли выпарили наполовину. Найти массовую долю соли в раство??е после упаривания.
Ответить
Математика
Какие делители числа 91
Ответить
Русский язык
Что значит сделать разбор слова? 4 класс
Ответить
Математика
Помогите решить столбиком 10375:125 6250:25
Ответить