3. 100 г 25%-ного раствора соли выпарили наполовину. Найти массовую долю соли в раство??е после упаривания.
Химия
3. 100 г 25%-ного раствора соли выпарили наполовину. Найти массовую долю соли в раство??е после упаривания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 100 г 25% р-ра содержится 25 г соли и 75 г воды. При выпаривании из системы уходит вода. Раз выпарили наполовину, значит ушло 75/2=37,5 г воды. значит, масса нового раствора: 25+37,5=62,5 г Значит, массовая доля соли равна: х=25/62,5 *100%=40%
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