Какой урок мы извлекли из сказки Спящая Царевна
Литература
Какой урок мы извлекли из сказки Спящая Царевна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урок первый. Незваный гость хуже татарина. Нельзя выборочно приглашать гостей, как это сделал царь Матвей, пригласив на пир по случаю рождения дочери только 11 чародеек, а двенадцатой отказав только потому, что она была "хромоногой, старой и злой". Обидевшись, старуха предсказала маленькой царевне беду. Урок второй. Чему быть, того не миновать. Хоть и запретил Матвей прясть и велел уничтожить все прялки и веретена, а царевна всё же нашла одно, о которое укололась. И тут же по предсказанию старой чародейки вместе со всем царством погрузилась в трёхсотлетний сон. Урок третий. "Кто хочет -- тот добьётся. Кто ищет -- тот всегда найдёт". Как это сделал молодой царевич, пробравшийся через дремучий лес и поцеловавший спящую царевну. От поцелуя девушка проснулась, а с ней проснулось и всё царство. И всё закончилось, как и положено, счастливой свадьбой
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