Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?

Математика
Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:5=3м ткани на 1 платье 60:3=20 платьев ответ: 20 платьев
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