Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?
Математика
Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15:5=3м ткани на 1 платье 60:3=20 платьев ответ: 20 платьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Проведите конкретные примеры взаимосвязи сфер общества. Экономическая Социальная Политическая Духовная
Информатика
Вычислите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма: А = 3 В = 9 С = 0 пока B>A если А + C > B ...
Английский язык
Просто найти слова или словосочетания в тексте I went to school and college until i was eighteen. I passed my A-levels, then went surfing around...