Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?

Математика

Для шитья 5 платьев понадобится 15 м ткани . Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани?

Автор: Гость