Вычислите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма: А=3 В=9 С=0 пока Вgt;А если А+Сgt;В то С=С+1 А=А+2 иначе С=С+2 В=В+1
Информатика
Вычислите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма: А=3 В=9 С=0 пока Вgt;А если А+Сgt;В то С=С+1 А=А+2 иначе С=С+2 В=В+1
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Гость:
Необходимо построить трассировочную таблицу, выполнить алгоритм по шагам
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