Вычислите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма: А=3 В=9 С=0 пока Вgt;А если А+Сgt;В то С=С+1 А=А+2 иначе С=С+2 В=В+1

Информатика

Вычислите, чему равняется значение переменной С, после выполнения следующего алг??ритма: А=3 В=9 С=0 пока Вgt;А если А+Сgt;В то С=С+1 А=А+2 иначе С=С+2 В=В+1

Автор: Гость