Привет ребят ! Помогите написать грамотно 3-5 предложений на английском языке об фильме. В задании у ребенка написано : Рекомендую поглядеть фильм потом что ... И нужно написать. Спасибо заранее Ах да , фильм я выбрал боеви...

Английский язык

Привет ребят ! Помогите написать грамотно 3-5 предложений на английском языке об фильме. В задании у ребенка написано : Рекомендую поглядеть фильм потом что ... И нужно написать. Спасибо заранее Ах да , фильм я выбрал боевик ( это был Перевозчик с Джейсоном Стэтэмом )

Автор: Гость