Привет ребят ! Помогите написать грамотно 3-5 предложений на английском языке об фильме. В задании у ребенка написано : Рекомендую поглядеть фильм потом что ... И нужно написать. Спасибо заранее Ах да , фильм я выбрал боеви...

Английский язык
Привет ребят ! Помогите написать грамотно 3-5 предложений на английском языке об фильме. В задании у ребенка написано : Рекомендую поглядеть фильм потом что ... И нужно написать. Спасибо заранее Ах да , фильм я выбрал боевик ( это был Перевозчик с Джейсоном Стэтэмом )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I watched the movie The Karate Kid. I really like it because it gives me motivation to try. I advise everyone !
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