Всем привет! Очень нужна помощь!!! Заранее большое спасибо!

Математика
Всем привет! Очень нужна помощь!!! Заранее большое спасибо!
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Гость:
Можно спросить здесь надо решить все задание??
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