Пользуясь графиком функции изображенным на рисунке 17 укажи два каких либо значен??я аргумента при которых функция принимает положительные значения отрицательные значения ДАМ 50 БАЛОВ
Алгебра
Пользуясь графиком функции изображенным на рисунке 17 укажи два каких либо значен??я аргумента при которых функция принимает положительные значения отрицательные значения ДАМ 50 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае: X - функция, Y - аргумент, Соответственно нужно сказать ЛЮБОЕ значение аргумента при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ Х. а) (3;1) - Функция и Аргумент положительны! б) (-1;0,5) - функция положительна, а Аргумент отрицательны!
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