Пользуясь графиком функции изображенным на рисунке 17 укажи два каких либо значен??я аргумента при которых функция принимает положительные значения отрицательные значения ДАМ 50 БАЛОВ

Гость: Гость:

В данном случае: X - функция, Y - аргумент, Соответственно нужно сказать ЛЮБОЕ значение аргумента при ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ Х. а) (3;1) - Функция и Аргумент положительны! б) (-1;0,5) - функция положительна, а Аргумент отрицательны!