Область определения функции f(x)=√(2х-5)
Алгебра
Область определения функции f(x)=√(2х-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X больше или равно 2.5 x принадлежит полуинтервалу (2.5;+бесконечность}
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