На березе 5 яблок петя съел 3 яблоко скалько яблок осталось
Математика
На березе 5 яблок петя съел 3 яблоко скалько яблок осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-3=2 яблока осталось
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