Напишите ионные уравнения реакций между растворенными в воде веществами : формул?? которых HCIO4(сильная кислота) и NAOH

Химия
Напишите ионные уравнения реакций между растворенными в воде веществами : формул?? которых HCIO4(сильная кислота) и NAOH
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H+ + Se+ + 4O- K+ + OH- H+ + C+ + I- + 4 O- Na+ + OH-
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