Напишите ионные уравнения реакций между растворенными в воде веществами : формул?? которых HCIO4(сильная кислота) и NAOH
Химия
Напишите ионные уравнения реакций между растворенными в воде веществами : формул?? которых HCIO4(сильная кислота) и NAOH
Ответ(ы) на вопрос:
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2H+ + Se+ + 4O- K+ + OH- H+ + C+ + I- + 4 O- Na+ + OH-
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