Составить предложение со словом летний
Русский язык
Составить предложение со словом летний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настал прекрасный,летний день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из слов каждой строчки составь предложения.Подбери название к получившемуся тексту.1.однажды,дом,загорелся.2.маленькая,в,была,доме,девочка 3.собаку...
Физика
Алгебра
Срочно нужно решение данных примеров. Лучше, если вы решите и сфотографируете. Просто нужно, чтобы все было расписано, а не вкратце... Помогите, по...