Составить предложение со словом летний

Русский язык
Составить предложение со словом летний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настал прекрасный,летний день
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