Срочно нужно решение данных примеров. Лучше, если вы решите и сфотографируете. Просто нужно, чтобы все было расписано, а не вкратце... Помогите, пожалуйста, ответ нужен уже завтра, а я не знаю как решить. 8 класс. Алгебра.

Алгебра
Срочно нужно решение данных примеров. Лучше, если вы решите и сфотографируете. Просто нужно, чтобы все было расписано, а не вкратце... Помогите, пожалуйста, ответ нужен уже завтра, а я не знаю как решить. 8 класс. Алгебра.
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