Помогите пж # с 2- 3 заданием. зарание спосибо
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Помогите пж # с 2- 3 заданием. зарание спосибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 Ненастная погода Звёздный полёт Честный поступок Доблестный труд Радостная улыбка Счастливая жизнь
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