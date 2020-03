Помогите пожалуйста!!!!Поставьте специальные вопросы к словам в скобках: 1)Ann works at a (school). 2)(My friends) come from England . 3)Susan learned (French) at school.4)Alex will ride (his father's) car. 5)There are (a lot o...

Английский язык

Помогите пожалуйста!!!!Поставьте специальные вопросы к словам в скобках: 1)Ann works at a (school). 2)(My friends) come from England . 3)Susan learned (French) at school.4)Alex will ride (his father's) car. 5)There are (a lot of )vegetables on the table. 6)The flower is (pink).

Автор: Гость