Запиши выражение без скобок и упрости его −(15−a)−19 Ответ: выражение без скобок (порядок записи слагаемых не менять, записывать их без промежутков) выражение после упрощения (первым записывать число)

Алгебра
Запиши выражение без скобок и упрости его −(15−a)−19 Ответ: выражение без скобок (порядок записи слагаемых не менять, записывать их без промежутков) выражение после упрощения (первым записывать число)
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-15+а-19==-15-19+а==-34+а
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