Я дружу потому что? HELP
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Я дружу потому что? HELP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это весело, здорово и замечательное. Ведь дружба это самое замечательное что есть на свете. Дружба это помощь и взаимо выручка
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