Почему у одного растения листья разные по длине? И что на это влияет?

Гость: Гость:

1. Есть наследственный уровень проявления признака - размер листа 2. От размера лист отклоняется за счёт воздействия случайных факторов среды ( свет, вода, температура) 3. Размер листа при этом может смещаться в сторону усилия(+) или в сторону уменьшения(-)