Почему у одного растения листья разные по длине? И что на это влияет?

Биология
Почему у одного растения листья разные по длине? И что на это влияет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Есть наследственный уровень проявления признака - размер листа 2. От размера лист отклоняется за счёт воздействия случайных факторов среды ( свет, вода, температура) 3. Размер листа при этом может смещаться в сторону усилия(+) или в сторону уменьшения(-)
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