Почему у одного растения листья разные по длине? И что на это влияет?
Биология
Почему у одного растения листья разные по длине? И что на это влияет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Есть наследственный уровень проявления признака - размер листа 2. От размера лист отклоняется за счёт воздействия случайных факторов среды ( свет, вода, температура) 3. Размер листа при этом может смещаться в сторону усилия(+) или в сторону уменьшения(-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1 Charles Lindbergh .... (work) as a pilot for the Chicago St Louis airline company when he .... (make) the first non-stop flight around the world ...
Русский язык
Другие предметы
Алгебра
Запиши выражение без скобок и упрости его −(15−a)−19 Ответ: выражение без скобок (порядок записи слагаемых не менять, записывать их без проме...