Может ли при равнопеременном движении повториться значение модуля скорости тела ? Приведите примеры
Физика
Может ли при равнопеременном движении повториться значение модуля скорости тела ? Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может повториться. Пример - тело, брошенное вверх. Модуль скорости повторяется в каждой точке пути.
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