Составить словарный диктант из 25 слов на правописание существительных.
Русский язык
Составить словарный диктант из 25 слов на правописание существительных.
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Солнце, подъезд, вокзал, альбом, тетрадь, библиотека, пенал, бассейн, аппарат, изморозь, озорник, мочалка, ранец, троллейбус, фойе, черёмуха, ястреб,полотенце, кросс, сеялка, миллиметр, лаборатория, алмаз, абзац, благодарность, чувство.
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