Песенки львенка и черепахи собрались послушать 50 антилопы 40 жирафов обезьян стол??ко сколько антилопы жирафов вместе сколько обезьян слушала пение друзей

Математика
Песенки львенка и черепахи собрались послушать 50 антилопы 40 жирафов обезьян стол??ко сколько антилопы жирафов вместе сколько обезьян слушала пение друзей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 обезьян получилось 
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