Песенки львенка и черепахи собрались послушать 50 антилопы 40 жирафов обезьян стол??ко сколько антилопы жирафов вместе сколько обезьян слушала пение друзей
Математика
Песенки львенка и черепахи собрались послушать 50 антилопы 40 жирафов обезьян стол??ко сколько антилопы жирафов вместе сколько обезьян слушала пение друзей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90 обезьян получилось
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