Цитатный План по 6 главе Дубровский Срочно Очень нужно

Гость: Гость:

1."«Итак, всё кончено!" 2..."страшные мысли рождались в уме его".. 3."Она описывала ему свою пустынную жизнь..." 4."...выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось" 5."Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор. 6.."Искры полетели огненной метелью, избы загорелись..." 7."... груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки."