Мужество-это способность действовать смело и самоотверженно Нужно ли здесь тире?
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Мужество-это способность действовать смело и самоотверженно Нужно ли здесь тире?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Ведь здесь рассказывают. Мужество - это способность действовать смело и самоотверженно. Поясняют что это
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