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1)2x+7=3x-2(3x-1) решит пожалуйста
Алгебра
1)2x+7=3x-2(3x-1) решит пожалуйста
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Гость:
2х+7=3х-6х+2 5х=-5 х=-1
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