Пожалуйста помогите !!! придумайте концовку этого рассказа Еще в детстве я полюбил зеленые высокие липы окружавшие наш деревенский сад. В глубоких дуплах старых лип гнездились сычи перекликавшиеся по ночам страшными голосами. ...

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Пожалуйста помогите !!! придумайте концовку этого рассказа Еще в детстве я полюбил зеленые высокие липы окружавшие наш деревенский сад. В глубоких дуплах старых лип гнездились сычи перекликавшиеся по ночам страшными голосами. Пчелы гудели над цветущими вершинами лип. Под одинокой развесистой липой росшей перед нашим деревенским домом мы обедали пили чай. осенью это дерево раньше всех сбрасывает свою пожелетевшую листву, и у оголенных корней сухим шелестящим ковром лежат опавшие желтые листве , шуршащей под ногами, любуешься на знакомые деревья, приготовившиемя к долгой зиме срочно

Автор: Гость