Математика 5 класс запешите в виде произведение чисел номер 253

Математика
Математика 5 класс запешите в виде произведение чисел номер 253
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Гость:
2 умножить на 20 10 в 10 степени
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