Купили 300 грамм творога и сметаны в 2 раза больше чему равна масса покупки
Математика
Купили 300 грамм творога и сметаны в 2 раза больше чему равна масса покупки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) 300 × 2 = 600 ( г) 2 ) 600 + 300 = 900 (г) Ответ : 900 граммов.
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