1. Отсветил июль-светозорник. Он макушка лета. Настал август. Он месяц-щедротник, месяц-прибериха. Разберите по членам предложения и указать вид сказуемого
Русский язык
1. Отсветил июль-светозорник. Он макушка лета. Настал август. Он месяц-щедротник, месяц-прибериха. Разберите по членам предложения и указать вид сказуемого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот фотография. Старалась писать понятливо .
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