1. Отсветил июль-светозорник. Он макушка лета. Настал август. Он месяц-щедротник, месяц-прибериха. Разберите по членам предложения и указать вид сказуемого

Русский язык

1. Отсветил июль-светозорник. Он макушка лета. Настал август. Он месяц-щедротник, месяц-прибериха. Разберите по членам предложения и указать вид сказуемого

Автор: Гость